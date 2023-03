CANTIANO - Perire per eccesso di burocrazia nell’indifferenza degli enti sovracomunali. Sembra essere questa la sorte dei Comuni martoriati dall’alluvione e sommersi a distanza di sei mesi dai primi ristori. È il paradosso del decreto di liquidazione della scorsa settimana che è vero garantisce un primo aiuto ma sta paralizzando le amministrazioni.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Tiziano, il papà del piccolo morto nell’alluvione: «Una fattoria didattica per bimbi speciali, voglio crearla in memoria di Mattia»

I chiarimenti ricevuti

Per districarsi Alessandro Piccini, il sindaco di Cantiano, usa il doppio linguaggio. Quello digitale, della posta elettronica certificata per ottenere chiarimenti sul provvedimento dalla struttura commissariale; quello tradizionale, dell’assemblea pubblica che convocherà a breve per spiegare a tutti i cittadini modus operandi e limiti. Dal carteggio fitto comunque già ha incassat o risposte utili a tutti i 16 Comuni beneficiari.

«Sappiamo adesso che è possibile liquidare in anticipo i contributi ai privati anche se non hanno ancora le fatture e i bonifici purché prendano l’impegno a produr li . Come sappiamo che il contributo mensile all’autonoma sistemazione prosegue anche per chi percepisce i 5 mila euro alla condizione che la somma non gli consent a di entrare di nuovo nella propria casa. Infine, per le imprese, purtroppo, il contributo va liquidato previa rendicontazione e serve la perizia giurata per importi superiori a 20mila».

Restano le ingiustizie

Ma rimangono delle “ingiustizie”. «Il provvedimento tratta alla stessa maniera i Comuni - entra nel merito Piccini - prescindendo dalla quantificazione dei danni e quindi dalle conseguenze a privati cittadini ed imprese che hanno poi portato alle schede di ristoro prese a riferimento per la liquidazione cumulativa. Cantiano è stato uno dei comuni maggiormente colpiti».

L’alluvione che ha interessato il cuore del paese, il centro storico, i due nuclei delle frazioni di Pontericcioli e Pontedazzo, oltre all’intera area artigianale si è tradotta in 213 schede di richiesta ristori (modello B1) da parte dei privati cittadini e in 60 schede richiesta danni (modello C1) da parte delle attività d’impresa.

«Rispetto alla conta dei danni -incalza - la somma di 1.976.428,64 euro incide ed indennizza in minima parte rispetto alla richiesta danni complessiva». Dalle schede si evince che copre infatti il 17,2 % dei danni ai privati cittadini (previsto il trasferimento di 895.777,64 di euro su 5.194.625,81 euro richiesti); così come equivale all’11,75% dei danni alle attività d’impresa (1.080.651 su 9.196.068,82)».

Le scadenze sovrapposte