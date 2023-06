Tavoleto, pregiudicati per spaccio, coltivano ancora la marijuana: nuova denuncia per una coppia

TAVOLETO - Pregiudicati per spaccio, trovati coltivano ancora la marijuana: nuova denuncia per una coppia. I Carabinieri di Tavoleto hanno denunciato a piede libero un uomo di 56 anni e una donna di 62 anni entrambi italiani, conviventi, disoccupati, pluripregiudicati, in quanto ritenuti responsabili del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Negli ultimi giorni i militari hanno condotto attività informativa e di osservazione per verificare se la coppia avesse ricominciato a dedicarsi alla coltivazione illecita dello stupefacentr. Già lo scorso anno, infatti, i due erano stati arrestati e condannati per la coltivazione di una piantagione di marijuana. I militari , insieme con i colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo una pianta di marijuana in fase di coltivazione e infiorescenze della stessa sostanza tratte da piante coltivate e poi essiccate per un quantitativo di 104 grammi di stupefacente.