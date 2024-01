PESARO La sua indole e la sua età ne hanno fatto un presidente del consiglio comunale molto innovativo. E nel presentare il bilancio di un anno di attività vuole partire dall’impegno e dal tempo che il ruolo di consigliere comunale richiede, da come non sia congruamente remunerato ma non solo: «Manca anche uno status giuridico adeguato».

Le complessità

«È un ruolo complesso perché le attività sono tante e garantire il controllo e l’indirizzo dell’ente richiede studio e approfondimento». Con Anci è una battaglia che sto portando avanti tramite una proposta di legge per la revisione del Testo Unico degli Enti Locali che dia uno status migliore». Il rendiconto delle spese dettagliate del Consiglio comunale, presentate da Perugini, è di 140.500 euro (10.000 in meno rispetto ai 2022). Di questi, per le indennità, si sono spesi: 1.045 per le missioni del presidente; 125.000 per i "gettoni" dei consiglieri. Per le attività: 7.500 per la delega al Peba e per gli Stati generali dell'accessibilità; 3.500 euro per "Ti presento il Comune"; 3.000 per il Concerto di Natale. Ammontano a 370 euro le spese per iniziative dei gruppi consigliari.

Convocati 23 consigli

«Abbiamo convocato 23 consigli (uno in meno del 2022), di cui 5 monotematici» Sono state 92 (86 nel 2022) le proposte di delibera votate e 27 (29 quelle del 2022) tra mozioni e ordini del giorno discussi, «dai 32 consiglieri che hanno garantito una media delle presenze dell’83% (90% del 2022, ndr)».

Numerose anche le Commissioni consiliari che si sono susseguite, «Le abbiamo convocate 97 volte nel 2023 (137 nel 2022) per svolgere approfondimenti, analisi di temi e proposte e redigere atti» ha precisato il presidente. Nel dettaglio: la prima e la terza commissione si sono riunite 6 volte; la seconda 7 volte, la quarta 3 volte, la quinta 17 volte, la sesta 16 volte, la settima 12 volte, l'ottava 11 volte; la nona 8 volte; la decima 2 volte, la undicesima 5 volte; la dodicesima 4 volte. «Ringrazio Perugini - ha sottolineato Andrea Marchionni, vicepresidente del Consiglio comunale – per il lavoro di paziente coordinamento tra le varie parti politiche e sociali della città; ha dimostrato abnegazione per il suo ruolo». Un plauso al presidente del Consiglio anche per «L’opera pedagogica utilissima, portata avanti soprattutto con l’iniziativa “Ti presento il Comune”. La terza edizione (da ottobre 2023), ha già coinvolto 240 alunni, nei 12 incontri che si sono svolti. Tra le proposte ideate da Perugini per favorire la partecipazione e la trasparenza anche “Un caffè col presidente” che ha permesso «incontri informali con 180 cittadini dei 12 Quartieri e del Municipio di Monteciccardo e che saranno restituiti con un dossier in cui saranno elencati i temi discussi, le criticità da risolvere, le proposte lanciate». T

La cultura

ra gli altri numeri del 2023, la Presidenza del Consiglio ha citato, «la bellissima, terza edizione del Concerto di Natale, che si è svolta al Teatro Rossini» e i 13 tra eventi/attività patrocinate dal Consiglio comunale. L’ultimo Consiglio comunale dell’attuale legislatura si svolgerà entro aprile 2024.