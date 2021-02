Urbino, schianto frontale sulla strada per le Cesane: motorino contro auto, grave un 42enne portato a Torrette

URBINO Motorino contro auto all’incrocio: un uomo del posto è stato trasporto d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto alle 15.55 nei pressi della provinciale che porta alle Cesane, poco dopo la Croce.

Coinvolti un ciclomotore di cilindrata 50, con in sella un 42enne, e una Toyota Yaris condotta da un 34enne urbinate. Lo schianto si è verificato esattamente sulla strada che sale alle Cesane. Il 42enne, sbalzato violentemente a terra, è stato poi trasportato dal 118 in ambulanza a Torrette di Ancona con prognosi riservata. La dinamica è ancora da chiarire ma con buone probabilità si è trattato di un frontale: il ciclomotore è andato a sbattere sulla parte laterale sinistra del veicolo. Uno dei due mezzi non avrebbe rispettato lo stop. Gravi disagi per la viabilità: il traffico è rimasto bloccato fino a quando il ferito non è stato stabilizzato e il 118 è partito alla volta di Ancona.

