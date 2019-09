Ragazzina cade da cavallo e scivola in una scarpata Soccorsa in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sono stati invece i vigili del fuoco del distaccamento di Fano ad intervenire in tarda mattinata in località Trebbio della Sconfitta, poco lontano da Candelara, per aiutare il personale medico del 118 e dell’eliambulanza a seguito di una ragazzina caduta da cavallo lungo il sentiero che costeggiava una vigna. I pompieri hanno aiutato i medici a raggiungere il luogo dell’incidente e a riportare indietro il personale e la ragazzina che è stata poi fatta salire sull’eliambulanza atterrata piuttosto lontano a causa dalla zona impervia in cui è avvenuta la caduta. La ragazzina è stata poi trasportata ad Ancona all’ospedale regionale.