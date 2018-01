«Sono stata rapinata al parco mi hanno aggredito 3 uomini» La polizia non trova riscontri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si presenta al pronto soccorso e denuncia un’aggressione subita al parco Miralfiore. Ma le indagini non trovano riscontro nelle parole della ragazza. La protagonista è una ventenne di origini straniere che ieri poco dopo le 14 è andata al pronto soccorso del San Salvatore mostrando alcune ecchimosi in volto. Avrebbe raccontato di essere stata accerchiata al Miralfiore. Passava in bicicletta e, secondo quanto riferito alla Polizia, sarebbe stata fermata da tre stranieri di colore che le avrebbero fatto delle avances poi le avrebbero intimato di dar loro il portafogli. Al rifiuto, l’avrebbero presa a schiaffi e poi le avrebbero strappato la borsa.La ragazza è stata ascoltata in Questura e contestualmente sono partite le indagini della squadra mobile che è stata sul posto in cerca di testimonianze e avrebbe visionato i filmati della telecamera presente al Miralfiore senza trovare, al momento, alcun riscontro del racconto della ragazza. Il fatto sarebbe successo nel viale di ingresso del parco, quello che porta alla Villa Miralfiore. E secondo le ricostruzioni il racconto della ragazza, caduta anche in contraddizione, non troverebbe conforto nell’evidenza dei fatti.