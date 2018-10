Moto contro automobile centauro portato d'urgenza all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente, questa mattina, alle 7.50, in Strada delle Romagna all'altezza del Total Erg distributore. Coinvolta una moto e un'auto. La prognosi del motociclista è di 30 giorni: non ci sono dettagli sul tipo di lesioni riportate, è stata esclusa la riserva di prognosi anche se il centauro è stato prelevato e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Il conducente dell’autovettura, proveniente dall’area di servizio TotalErg, si è immesso in Strada della Romagna svoltando a sinistra in direzione di Rimini mentre sopraggiungeva da Pesaro il motociclista, che tamponava l’autovettura e nell’impatto rovinava a terra. I danni rilevati sui mezzi evidenziano un impatto molto violento. Il personale del 118 intervenuto sul luogo del sinistro ha ritenuto di attivare l’elisoccorso per il trasporto ad Ancona. Sul posto la polizia municipale di Pian del Bruscolo.