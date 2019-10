Furto con giallo in boutique Due ladri fuggono con soldi e 1.500 euro di vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Galleria Roma, intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Un passante ha visto che all’interno del negozio di abbigliamento Knob Musician Design c’erano due persone che in maniera molto veloce stavano armeggiando all’interno del locale. L’uomo si è insospettito e ha infatti capito che i due potevano essere dei ladri in azione. Immediato l’allarme ai carabinieri. I due malviventi hanno capito di essere stati scoperti e hanno quindi preferito darsi alla fuga. Uno dei due era a piedi, l’altro in bici. Sono scappati verso la zona della stazione del treno in tutta fretta. Il passante che ha dato l’allarme ha cercato di seguirli per un po’ ma i ladri lo hanno seminato. Secondo la descrizione del passante si trattava di due stranieri. Dal negozio mancavano 100 euro rubati dal fondo cassa e vestiti per un valore di circa 1.500 euro. La cosa singolare è che la porta non ha segni di effrazione, quindi si presume possa essersi trattato di un malfunzionamento.