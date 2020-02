Pesaro, auto sbanda e danneggia una fila di mezzi in sosta. Chi è al volante scappa

PESARO - La brutta sorpresa è accaduta ieri mattina quando si è scoperto cosa era accaduto nottetempo: qualcuno, sbandando sulla strada, ha fatto un filotto con le auto che erano in sosta centrandole e danneggiandole seriamente. Danni alla carrozzeria per centinaia e centinaia di euro, ma dell’autore nessuna traccia, nemmeno un biglietto sul tergicristalli con riferimenti per rintracciarlo. E’ accaduto in via Faggi, nel quartiere di Pantano. Il fuori strada è sicuramente risalente alla notte ma nessuno se ne è accorto fino al risveglio. Il conducente deve aver perso il controllo del mezzo ed è finito contro almeno tre auto che erano state regolarmente parcheggiate negli stalli sotto casa. Non si è fermato dopo l’incidente e i proprietari delle macchine danneggiate ieri mattina hanno chiamato la polizia locale segnalando quanto era accaduto poche ore prima. Agli agenti della municipale il compito di risalire al responsabile anche attraverso la visione delle eventuali telecamere di videosorveglianza che sono presenti nella zona. Segnalato anche un incidente in zona Villa Fastiggi ma senza gravi conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA