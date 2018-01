Paura sulla vecchia Flaminia per un albero pericolante L'allarme degli automobilisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Un troncone di albero secco sovrasta minaccioso la vecchia Flaminia nei pressi di Ponte degli Alberi, nel territorio comunale di Fossombrone. Rischia di crollare da un momento all’altro. Ancora più quando le condizioni meteo sono avverse. Le segnalazioni di automobilisti e autisti di mezzi pesanti o di autocorriere si sono fatte pressanti. La richiesta, più che legittima, è che provveda, chi di dovere, a mettere in sicurezza quel tratto di strada.Così come occorre una revisione generale e di controllo ancora più avanti dove altri rami secchi penzolano minacciosi sulle sede viaria. Si rende urgente un intervento prima che succeda qualcosa di molto più grave e preoccupante ancor più perché si tratta di una strada molto trafficata. Il problema degli alberi secchi lungo le varie arterie anche cittadine costituisce ovunque sempre più un problema. Basta vedere quanti ne sono stati abbattuti nel centro abitato a Fossombrone lungo il viale Martiri della Resistenza perché rischiavano di cadere mettendo a serie rischio l’incolumità pubblica. Alberi i cui tronchi sono risultati compromessi o colpiti da qualche infezione e non più in grado di rimanere al loro posto. Qua e là crolli si erano verificati anche con conseguenze pesanti in particolare per le recinzioni di alcune abitazioni. Fortunatamente mai ai danni di persone. Sulla Flaminia bisogna intervenire quanto prima.