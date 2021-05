Incendio al primo piano di una palazzina. Evacuate per precauzione 4 famiglie

FERMIGNANO - Sono stati evacuate, a scopo precauzionale, le famiglie domiciliate in una palazzina di via Anna Frank dove è scoppiato un incendio in un appartamento al primo piano. La richiesta d’intervento alle 16.30, il rogo potrebbe essere stato scaturito da un corto circuito.

Danni ingenti su due dei quattro appartamenti dove sono saltati i vetri delle finestre e annerite le stanze. Sul posto i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Urbino che hanno operato fino alle 20 circa. La via principale che costeggia l’ex ferrovia è stata chiusa al traffico. A parte la paura nessuno ferito né intossicato. Negli appartamenti prospicienti ai due resi inagibili si dovrà constatare la stabilità.

