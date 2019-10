La rabbia degli automobilisti «Segnaletica insufficiente caccia al tesoro per il casello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Giri a sinistra, poi imbocchi la corsia di destra, sali sulle rampe, poi torni indietro, riprovi di nuovo per un’altra via e ti trovi davanti un altro blocco. Per oltre mezz’ora l’altra sera un automobilista, ma con lui diversi altri, ha tentato inutilmente di raggiungere il casello di Fano dell’A14, senza tuttavia riuscirci, per cui anche su indicazione della polizia stradale alla fine ha deciso di raggiungere il casello di Marotta.Tutto questo a causa di una cartellonistica insufficiente che a un certo punto abbandona l’automobilista al suo destino. Era veramente arrabbiato Luciano Paoletti, automobilista che da 5 anni percorre il tratto autostradale Ancona-Fano e ritorno e che l’altra sera è incappato nella chiusura delle rampe che dalla superstrada Fano – Grosseto conducono al casello di Fano: per quanto abbia fatto, per quante strade abbia imboccato, il casello è rimasto irraggiungibile. «Non è la prima volta – ha detto parlando a nome anche di altri aumobilisti – che nei lavori per collegare la viabilità ordinaria all’autostrada non vengono ben evidenziate le alternative. Se ho dovuto desistere io che imbocco il casello autostradale di Fano da 5 anni, si pensi cosa accade a un turista o a un forestiero che lo fa per la prima volta. In tali situazioni la cartellonistica deve indicare la via da percorrere in tutti i particolari come se gli utenti della strada fossero del tutto all’oscuro della viabilità fanese. Al limite per tagliare la testa al toro si poteva porre un cartello con l’indicazione di servirsi del casello di Marotta, così si sarebbero evitati i giri dell’oca e le perdite di tempo. Un pessimo servizio».Per quanto riguarda i lavori di bitumatura che si stanno svolgendo proprio sulle rampe, il Comune di Fano aveva avvertito che nella serata di venerdì 11 ottobre dalle 20 alle 7 sarebbe stata chiusa la nuova rotatoria posta prima del casello dell’A14 e delle nuove rampe di svincolo che ad essa collegate ma evidentemente sul posto non era ben indicata la via alternativa.