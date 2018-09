Schianto all'alba, donna ferita Perde il controllo dell'auto e sfonda il muretto della casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Incidente questa mattina, intorno alle 5, all'altezza delle Terme di Carignano. Una utilitaria, condotta da una donna pesarese, si è schiantata con un muretto di un'abitazione privata. La donna, che ha riportato diversi traumi, è stata trasportata dal personale del 118 intervenuto sul posto all'ospedale di Pesaro per compiere degli accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita ma nell'urto, improvviso, ha riportato diverse contusioni. Le cause dell'incidente, senza l'apparente coinvolgimento di altri mezzi, sono al vaglio della polizia stradale per una esatta ricostruzione dell'accaduto.