Coppia di anziani in difficoltà Lei cade, lui chiede aiuto In soccorso arriva la polizia

FANO - Deve aver pensato a un segno del destino quando, intorno alle 22.45 di martedì, ha visto una volante del commissariato percorrere via Galilei, a Fano. Allora ha cominciato a sbracciare per attirare l’attenzione, in vestaglia da notte e ciabatte. «Aiutatemi, per favore, mia moglie è caduta e non riesco a rialzarla», ha detto l’anziano agli agenti con un nodo di ansia nella voce. I due poliziotti l’hanno seguito fino a casa e hanno provveduto a sollevare da terra la donna, che non aveva riportato lesioni dalla caduta, accompagnandola fino al letto. Marito e moglie, entrambi ultra-novantenni, vivono da soli a Sant’Orso e non sapevano a quale santo votarsi, quando lei è finita a terra. Fino all'intervento provvidenziale della polizia.