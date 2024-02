FANO «Non siamo stati in grado di concludere il bando per l’assegnazione di 1.600 metri quadrati di manto sintetico del ‘Vittorio del Curto’, poiché alcuni rotoli sono stati sottratti furtivamente». L’assessora allo Sport Barbara Brunori risponde alla Lega che aveva evidenziato come l’assegnazione del manto sintetico alle associazioni non si fosse concretizzato.

«Crediamo che la bontà dell’iniziativa sia evidente a tutti - spiega Brunori - quindi l’amministrazione intende concludere l’iter. Purtroppo, ignoti hanno sottratto furtivamente i rotoli, così abbiamo denunciato alle autorità competenti tale fatto, nonostante gli stessi siano privi di valore commerciale. Ora, dopo aver fatto un nuovo conteggio della disponibilità di rotoli in nostro possesso, provvederemo alla consegna affinché questo materiale possa essere nuovamente riutilizzato dalle associazioni che ne hanno fatto domanda. Pertanto, nei prossimi giorni gli uffici provvederanno all’assegnazione dei rotoli residui in conformità al bando», conclude l’assessora Brunori