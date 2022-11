Un cartellino rosso lo manda fuori di testa: aggredito un arbitro 18enne tra i dilettanti

MAIOLO (Rimini)- E' bastato un cartellino rosso, peraltro per doppia ammonizione, per far letteralmente impazzire un calciatore del Maiolo (Terza categoria) che ha pensato bene di aggredire fisicamente un giovane arbitro di 18 anni.

La condanna del gesto

Il caso si è registrato nel corso della partita di campionato di Terza categoria riminese, che vedeva in campo il Maiolo (Comune Asd contro il San Carlo. L’episodio incriminato nel cuore del primo tempo del match, quando il San Carlo era in vantaggio di una rete. Attraverso i profili social della società è stato condannato dalla società. Si attende il responso del Giudice sportivo.