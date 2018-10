Addio a Giorgio Giombini ex sindaco e dirigente Dc una vista spesa nella politica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - E' scomparso all'età di 75 anni Giorgio Giombini, ex sindaco di Pergola e politico di lungo corso. Si è spento nella notte tra sabato e domenica. Era in dialisi, fatali le complicanze cardiologiche.Ragioniere, ha gestito uno studio di consulenza a Pesaro, ma da sempre la sua grande passione era la politica. Aveva iniziato come sindacalista nella Confartigianato, per ricoprire poi tanti ruoli importanti sia a livello amministrativo che politico, e anche nel sociale.Impegnato da sempre nelle file della Democrazia Cristiana, Giombini della sua amata Pergola era stato sindaco dal 1989 al 1992, alla guida della cosiddetta giunta del compromesso storico. Persona conosciuta e stimata, è stato protagonista della vita politica locale e regionale fino a qualche mese fa.Giombini fu anche vicesindaco ed assessore a Pergola in diverse amministrazioni. Ha ricoperto il ruolo di presidente dell'ex comunità montana del Catria e Nerone e quello di consigliere provinciale. E' stato candidato come consigliere regionale.Negli ultimi anni è stato segretario regionale dell'Uder e vicesegretario nazionale dell'Unione Popolare Cristiana. Ha sostenuto le giunte della Regione Marche guidate da Gian Mario Spacca.La notizia della sua scomparsa ha lasciato trasversalmente tutti molto addolorati. Lo commemora tutta la politica di Pergola, lo ricordano con affetto l'ex presidente della Provincia ora sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l'ex consigliere provinciale e regionale Roberto Giannotti.Il funerale si svolgerà lunedì alle 15,30 nella Cattedrale di Pergola.