Morta Lucia Calcagnini, lutto nella ristorazione: era la storica titolare della Nuova Casaccia di FossoSejore

È morta Lucia Calcagnini, ex titolare della Nuova Casaccia di FossoSejore. Aveva 76 anni ed era ricoverata in ospedale a Fano. Ha visssuto mesi travagliati, Lucia, entrando e uscendo dall'ospedale e dove, pochi giorni fa, aveva superato i 58 anni di matrimonio con suo marito Vando.

La pasta fresca di via Rossi

Dopo aver lasciato il ristorante la si poteva trovare, spesso, a dare una mano, in tutti i sensi, alle figlie nella pasta fresca di via Rossi. La notizia è stata appresa con profondo cordoglio sia a Fano che a Pesaro, dove la signora era molto conosciuta. Il funerale sarà officiato domani, alle 15.30, nella chiesa Santa Croce di via Lubiana.