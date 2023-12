Lucia Annibali riceve il Premio Internazionale Gerolamo Cardano a Pavia: «Metto a disposizione la mia sofferenza, la libertà è la più grande ispirazione»

Lucia Annibali ha ricevuto a Pavia il Premio Internazionale Gerolamo Cardano. Il riconoscimento arriva dal Rotary Club Pavia. «Qualsiasi donna ha diritto di essere libera e costruire la sua felicità» ha detto l'ex parlamentare di Italia Viva che, il 16 aprile del 2013, era stata sfregiata con l'acido su mandato del suo ex fidanzato.

«Il male mi ha attraversato ed nata una nuova Lucia»

«Il giorno in cui sono state aggredita nel pianerottolo di casa mia - ha ricordato - ha rappresentato uno spartiacque della mia vita: è come se la Lucia ragazza avesse passato il testimone alla Lucia donna. Per me è stato un punto di svolta. Può sembrare paradossale ma finalmente, a 36 anni, mi sono incontrata e conosciuta. Nella camera di ospedale del centro grandi ustionati di Parma, dove ero stata ricoverata, mi sono sentita piena di vita.

«Ogni giorno mi impongo la fatica di uscire di casa»

«Ogni giorno mi impongo la fatica di uscire di casa e incontrare le persone, incrociare mille volti e mille occhi - ha spiegato Lucia - Ma la mia è stata fino ad ora una vita straordinaria, che mi ha dato la possibilità di essere me stessa. La libertà è la più grande ispirazione per ognuno di noi. Il male ha attraversato per un momento la mia vita, ma è stato poi sommerso dal bene».