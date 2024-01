Lavori lungo la Strada Statale Urbinate: deviazione per il collegamento Urbino-Pesaro

URBINO - Lavori lungo la Strada Statale Urbinate: devizione per il collegamento Urbino-Pesaro. Da martedì 23 gennaio 2024 l’Anas ha iniziato i lavori lungo la strada SS 423 Urbinate che collega la zona Sasso con Trasanni. Dal 23 gennaio è stato quindi installato il cantiere su un lato della carreggiata e predisposta la deviazione del traffico, nella sola direzione “Urbino-Pesaro”, lungo via Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto.

Resta il doppio senso di marcia

Nella direzione “Pesaro - Urbino”, da Trasanni verso la zona Sasso, rimane il doppio senso di marcia fino all'inizio del cantiere. Un’apposita segnaletica indica il percorso da seguire per tutta la permanenza del cantiere.