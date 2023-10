Incidente tra San Giovanni in Marignano e Tavullia, marito e moglie in moto tamponati da un camion. Lei, gravissima, portata in elisoccorso al Bufalini. Le foto

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - L'auto davanti ha svoltato all'improvviso, la moto con moglie e marito in sella ha inchiodato e il camion che seguiva li ha travolti in pieno. Una botta tremenda. L'impatto ha fatto sbalzare la moto a circa 30 metri di distanza, sulla corsia opposta. Incidente tra San Giovanni Marignano e Tavullia, lungo via Santa Maria in Pietrafitta, all'altezza dell'incrocio con via Cassandro in direzione Marche. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 13.

Disagi e traffico in direzione Marche

Ferita gravemente la donna, portata in codice tre all'ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza. Il marito, invece, è stato trasportato in ambulanza a Rimini. Illeso l'autista. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di San Giovanni in Marignano, due ambulanze e un'automedica. Disagi per il traffico, nell'ora di punta, sull'arteria principale che collega Tavullia a San Giovanni.