Incendio in autostrada A14, Tir in fiamme: paura a Centinarola di Fano vicino alla Flaminia. Le foto

FANO - Paura questa mattina in autostrada e nel quartiere di Centinarola di Fano per l'incendio di un tir che ha preso fuoco in A14 intorno alle 10, non molto lontano dal ponte su cui scorre il traffico che percorre la Flaminia.

Il fumo

Dal mezzo che è stato fermato in una piazzola di sosta si sono levate grosse volute di fumo che sono state notate da diversi luoghi della città, facendo temere un incidendio di gravità maggiore. E' andato completamente distrutto il rimorchio, che sembra trasportasse bidoni di vernice. L'autista greco era riuscito a staccare la motrice prima che divampassero le fiamme L'incidente si è verificato non molto lontano dalla caserma dei vigili del fuoco. Sul luogo è intervenuta anche la polizia stradale che ha bloccato il traffico finché il mezzo non è stato messo in sicurezza. La circolazione verso Sud è rimasta interrotta per un'ora per bonificare l'area ed evitare pericoli ai mezzi in transito anche per il fumo che ha invaso l'area.