Senza Green pass sanzionati 14 tra clienti, lavoratori e titolari di parrucchierie e centri estetici

FANO - Dopo i locali addetti alla ristorazione come bar, ristoranti, circoli, gastronomi e , pizzerie, gelaterie i controlli sul rispetto della normativa anti Covid-19 eseguiti dalla p olizia l ocale hanno interessato a partire dal 20 gennaio scorso anche le attività relative alla cura delle persone, ovvero parrucchiere, estetiste e barbieri.

Da questa data la normativa anti Covid ha richiesto il certificato verde base (quindi quello che si ottiene anche con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore) per chiunque acceda a questi servizi. Le persone che non osservano questa norma rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione viene comminata a chi deve verificare il possesso del certificato verde, e non lo fa.

Le attività

Quindi a i controlli su lle 155 attività nel settore della ristorazione, comprensiv i anche degli accertamenti eseguiti alle fermate degli autobus e al mercato ambulante controllate a partire dall’inizio dell’ anno, dal 20 gennaio scorso si sono aggiunti 20 esercizi nel settore della cura delle persone. Qui sono emerse e sono state verbalizzate 14 violazioni alla normativa anti Covid 19, di cui 4 sanzioni sono state elevate ad altrettanti titolari e lavoratori di attività.

Di volta in volta poi è la Prefettura, alla quale vengono inviati i verbali dei controlli a decidere se alle multe debba aggiungersi il più severo provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio.

«Al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato l’assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini – abbiamo sempre cercato di essere presenti nel territorio sia con una funzione preventiva che, all’occorrenza, con un dovere repressivo. In realtà abbiamo agito fin prima delle vacanze di Natale, quando era lecito immaginare che ci sarebbe stato maggior movimento in ambito cittadino, con tutti i rischi che questo avrebbe provocato. Anche se il periodo poteva indurre a una maggiore rilassatezza, dall’altra parte il perdurare della pandemia non ci poteva permettere di allentare la guardia. Tale operazione è continuata anche nel mese di gennaio, diventando ancora più severa e puntuale a maggior ragione con l’espandersi del virus. Le operazioni portate a termine sono in termini di numeri e di risultati ottenuti, molto importanti, perché si aggiungono a quelle attuate dalle altre forze dell’ordine, con le quali esiste una costante collaborazione. Grazie al coordinamento della Prefettura infatti polizia locale, commissariato, carabinieri e guardia di finanza agiscono di comune accordo».

Da domani zona arancione

La mobilitazione delle forze dell’ordine risulta inoltre più avvalorata dal fatto che da lunedì prossimo tutto il territorio regionale entra nella zona arancione, a causa dell’aumento del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica da parte di pazienti Covid. Da domani quindi non basterà più il green pass base, ma verrà richiesto il super green pass per accedere durante i giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali, per entrare nei ristoranti, anche se questi si trovano all’interno di un albergo o all’aperto, piscine, spogliatoi e palestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA