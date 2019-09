Lascia le lettere al riparo da fumo e fiamme e si uccide a 58 anni nell'auto al cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - E'asfissiato dal fumo mentre attorno a lui si sviluppava un incendio. Una fine orribile quella a cui è andato incontro un 58enne che ha scelto per dire addio alla vita un luogo simbolo di dolore e morte come il monumentale Cimitero di Guerra di Gradara dove sono sepolti i soldati inglesi caduti lungo la Linea Gotica durante il secondo conflitto mondiale.Gli inquirenti hanno pochi dubbi sulle cause della morte dell'uomo anche per il ritrovamento sul luogo della tragedia di lettere che il 58enne, residente nella vicina Romagna, si è premurato di lasciare fuori dall'auto in modo da preservarle dal fuoco.L'allarme é stato dato nella tarda serata di venerdì quando qualcuno si è accorto del mezzo in fiamme nelle campagne attorno a Gradara. Quando i pompieri sono arrivati sul posto l’auto, parcheggiata nei pressi dell’ingresso, era avvolta dal fumo e lingue di fuoco e per la persona nell'abitacolo c’era ben poco da fare. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri. Le forze dell'ordine sono rimaste impegnate fino a tardi per gli accertamenti sulle cause del rogo e per risalire all'identità della vittima. L'uomo avrebbe bruciato qualcosa di facilmente infiammabile all'interno dell'auto lasciandosi soffocare dal fumo che in poco tempo si è sviluppato dentro il mezzo.