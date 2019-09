Brucia nell'auto avvolta dalle fiamme Morte e mistero nella notte davanti al cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Tragedia nella tarda serata nelle campagne attorno a Gradara dove un’auto ha preso a fuoco con all’interno una persona, persona che al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri risultava essere deceduta. Stando a quanto si è potuto apprendere l’allarme è scattato nella prima serata quando qualcuno di passaggio avrebbe visto le fiamme balenare nella zona del Cimitero degli Inglesi, luogo storico e monumentale che ricorda i soldati caduti nella Seconda Guerra Mondiale e ubicato a circa un chilometro dal centro storico di Gradara. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto l’auto, parcheggiata nei pressi dell’ingresso, era avvolta dal fuoco e per la persona nell'abitacolo c’era ben poco da fare. Le forze dell'ordine sono rimaste impegnate fino a tardi per gli accertamenti sulle cause del rogo e per risalire all'identità della vittima.