PORTO SANT’ELPIDIO - Due auto a fuoco nella notte in via Legnano, entrambe sono distrutte. Danneggiato parzialmente anche un camioncino che era parcheggiato a poca distanza. Secondo quanto emerso, una donna che era al volante di una delle due auto si sarebbe fermata dopo aver visto del fumo uscire dal cofano. Subito dopo sarebbe divampato l’incendio che in breve si è propagato anche sulla vettura che si trovava accanto. Sono stati momenti concitati: i residenti riferiscono di aver sentito due forti esplosioni nella notte e chi si è affacciato subito alla finestra dice che avrebbe visto un’altra vettura allontanarsi in fretta. Ma la pista è quella della natura accidentale. Si è fatta l’ipotesi dell’autocombustione.



La dinamica



Le fiamme hanno avviluppato i due mezzi che erano parcheggiati davanti alla scuola media Marconi e si sono estese con rapidità, mentre nuvole di fumo salivano in alto a diversi metri d’altezza. Le due esplosioni hanno svegliato parecchie persone della zona e sono partite le segnalazioni ai vigili del fuoco, arrivati subito dopo l’Sos con i carabinieri che indagano per la ricostruzione definitiva di quanto acceduto.



La ricorrenza



Halloween a parte, è stata una notte da paura quella di ieri a San Filippo e alla Faleriense: gli schiamazzi notturni, la musica da discoteca a tutto volume e gli ubriachi che cantavano a squarciagola tra le 2 e le 3 si sono uniti al rumoreggiare delle sirene dei pompieri. Risultato: hanno dormito in pochi.