Zoe uccisa a colpi di fucile in testa: identificato il cacciatore che ha sparato al cucciolo di pitbull

GRADARA - Era scappata dal cancello di casa, ma poche ore dopo la notizia shock. La piccola Zoe, un cucciolo di pitbull di neanche un anno, è stata trovata morta con due colpi di fucile in testa.

L’altra sera l’allarme sui social nella zona di Granarola di Gradara per avere notizie della piccola Zoe. Ore di ricerche. Poi la triste verità. Il cane è stato ucciso con due colpi di fucile in testa.

«Era uscita dal cancello ma si è trovata davanti un cacciatore, che pensando potesse essere un pericolo per lui, l’ha giustiziata, le ha sparato, l’ha uccisa – si sfogano i proprietari sui social - è una cucciola, non aggredisce nessuno, non avrebbe fatto male a una mosca. Un cane che giocava beatamente con umani con bambini e con altri cani, io non ci voglio credere. Come si fa a guardare negli occhi un’anima innocente e tirargli un colpo in testa». A sparare sarebbe stato un cacciatore che, identificato dai carabinieri, sostiene che il cane lo avrebbe aggredito. Ora l’uomo rischia da 4mesi a 2 anni di reclusione, in base all’articolo 544 bis che punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.

