GABICCE Chi scavalca il cancello del vecchio cimitero intorno alle 10 di sera per uscire? Non è stata senza sorpresa, e anche con un filo d’inquietudine, la scena che si è parata dinnanzi a una passante che portava a passeggio il cane: uno sconosciuto rimasto chiuso nel cimitero che tentava di scavalcare il cancello bofonchiando frasi senza senso tra cui l’intenzione di «liberare le anime prigioniere». Una scena surreale con sfondo di lumini accesi e poi un salto da primatista e via con la velocità di chi è abituato a scappare anche dal mondo dei vivi. È accaduto giovedì sera ad una mamma che con il figlio e il cane passeggiava nella zona del vecchio cimitero di Gabicce, zona poco illuminata appena fuori dal centro. Sconcerto misto a paura, ma la donna riesce a scattare una foto che mostra l’agilità di un giovane arrampicatore probabilmente straniero di certo avvezzo a ben altri record: «Mi sono vista sbucare questo tizio che diceva frasi senza senso, ho raccolto tutto e son scappata dalla paura». La signora usa il cellulare anche per chiamare immediatamente i carabinieri e la polizia locale. Poi posta la foto per avvisare della strana presenza e si scopre che durante il tragitto la stessa figura è stata avvistata nella strada che scende dal cimitero: «È passato gridando come un matto. Ha urlato davanti alla finestra al piano terra e ho pensato che volesse cercare di entrare». Cosa ci facesse una persona a quell’ora dentro un cimitero chiuso non è dato sapere. Il mattino seguente non sono state trovate tracce o danni dovuti al passaggio dello strano personaggio.