Rompe la finestra dell'ex le ruba il cellullare e fugge: scatta l'arresto bis

GABICCE - Fa irruzione in casa della ex rompendo la finestra, arrestato dopo la fuga. È stata una serata convulsa a Gabicce perché un 40enne, italiano, ha fatto visita all’abitazione dell’ex ragazza. Stando al racconto di alcuni testimoni, ha iniziato a suonare il campanello con insistenza ma la donna non voleva saperne di aprirgli. Una storia finita dopo che qualche settimana fa l’uomo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a seguito di una lite con la ragazza. Erano intervenuti i carabinieri per fermarlo, ma lui si era opposto dando in escandescenze. Processato per direttissima, è tornato subito libero.L’altra sera si è ripresentato dalla ex. Ma una volta capito che lei non gli avrebbe aperto, ha fatto il giro della casa ed è andato sfondare il vetro della finestra della camera pur di entrare in casa. Nel frattempo lei aveva chiamato i carabinieri, impaurita per la foga con cui l’ex stava cercando di entrare e non sapendo quali fossero le intenzioni di lui. Ma una volta in casa, l’uomo si è trovato davanti anche i carabinieri che erano in zona e sono arrivati tempestivamente. Il tentativo di calmarlo e farlo desistere è durato poco. Sarebbe scattata una denuncia per violazione di domicilio.La situazione è precipitata nel giro di pochi attimi: il 40enne ha preso il cellulare di lei, ha dato uno spintone al militare e si è guadagnato la fuga. Ha preso la sua auto parcheggiata lì davanti ed è scappato. Ma i carabinieri lo hanno seguito e preso qualche via dopo. L’uomo è stato arrestato quindi per violazione di domicilio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.