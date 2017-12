Apre la finestra ed è colpita in fronte da un proiettile soft air

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Ha aperto la finestra di casa ed è stata impallinata. Un colpo di fucile, probabilmente soft air, un giocattolo in grado però di far male, che l’ha centrata in fronte provocandole un piccolo ematoma.È accaduto l’altra sera a Gabicce, tra via della Vittoria e via Volta. Non era la prima volta. «Ieri sera, per la seconda volta, qualcuno si è divertito a sparare con un fucile a palline di plastica verso il nostro balcone al terzo piano - ha raccontato la malcapitata, una signora del posto - Aprendo la finestra un pallino mi ha colpito sulla fronte e mi è venuto un piccolo ematoma. Se mi avesse preso nell’occhio non so che fine avrei fatto. Pregherei questa persona a riflettere prima di fare i danni».