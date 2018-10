Anziana colpita e derubata in casa, per gli investigatori non ci sono riscontri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Si smonta la vicenda dell'anziana colpita alla testa e finita a terra per poi essere derubata di cinquanta euro lasciati in un cassetto di una stanza dell'abitazione. Non ci sono riscontri al racconto della donna che è molto anziana ed avrebbe problemi legati all'età. Secondo quanto verificato dagli investigatori dall'abitazione non manca nulla ed è possibile che la caduta a terra abbia provocato delle visioni nella mente della donna che ha appunto raccontato di essere stata aggredita da ignoti.La donna aveva riferito che era nella sua abitazione quando ha sentito delle voci provenire da fuori e, pensando che si trattasse dei suoi nipoti, si era affacciata dalla finestra. L’amara scoperta era stata nel vedere che non si trattava dei suoi familiari, ma di due persone con il volto coperto da un passamontagna pronte ad aggredirla. Aggressione che però non ci sarebbe stata realmente.