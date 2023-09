PESARO La scomparsa di Luigi Minchillo ha conquistato le prime pagine dei giornali e un “flusso” continuo di messaggi di condoglianze e ricordi per “il guerriero del ring” morto all’improvviso. Solo poche ore prima del decesso infatti, avvenuto per un infarto fulminante, era stato a San Paolo di Civitate, sua città natale, a trovare la sorella Teresa e i fratelli Vincenzo e Guerino.



Il cordoglio



Oggi l’ultimo saluto in forma civile al Parco Miralfiore alle 15 dove in tanti saranno a onorarlo e ci vorrà del tempo perché l’eco della scomparsa e dei relativi ricordi si spenga.

Tra chi ha voluto dedicargli un messaggio anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini dal momento che Minchillo fu anche dipendente provinciale «Un guerriero del ring ma anche nella vita con i suoi tratti di umanità e generosità verso tutti, in particolare nei confronti dei giovani – evidenzia Paolini -. E’ stato un vero protagonista della boxe italiana e tutti lo hanno conosciuto come grande pugile. Ma negli anni del suo lavoro in Provincia è stato stimato anche e soprattutto per la persona che era, al di là dello sport. Ha svolto il suo ruolo con dedizione e impegno e i suoi colleghi lo ricordano con intatto affetto. Mancherà a tanti di noi: siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».

Il saluto



Appassionati di sport e non solo quest’anno lo hanno incontrato a Pesaro anche in diverse occasioni pubbliche; una a marzo 2023 quando il Panathlon club di Pesaro ospitò in un incontro con il pugile medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino Roberto Cammarelle e un’altra più recente ad agosto quando intervenne alla Biblioteca San Giovanni dove Camilla Cataldo e Luciano Murgia presentarono il libro Baci Olimpionici di Valerio Piccioni. Tra i protagonisti olimpici c’era proprio lo stesso Minchillo che, in quell’occasione con la moglie, si commosse anche ricordando le sue esperienze sportive. Da ricordare una sua frase particolarmente significativa che social e siti online del settore hanno riportato: “Ho una mentalità vincente, quando scendo dal ring voglio farlo da vincitore. Non mi importa chi sia l’avversario che mi sta davanti”.