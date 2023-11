FOSSOMBRONE L’investimento della Provincia ammonta a 160mila euro. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento del ponte sulla strada provinciale 5 Mondaviese all’altezza del chilometro 4, a ridosso dello svincolo della superstrada Fossombrone Est. Il cantiere sarà operativo, salvo imprevisti, almeno fino a Natale.



Le modifiche



Di conseguenza il traffico da Fossombrone a Ghilardino, con successive diramazioni per Sant’Ippolito e Isola di Fano per poi proseguire a Pergola, oppure a Fratte Rosa, è stato modificato come segue: veicoli provenienti da Fossombrone e diretti a Ghilardino, Isola di Fano, Pergola, Pian di Rose devono utilizzare la SS 73 bis con ingresso a Fossombrone Est ed uscita a S. Ippolito; il traffico proveniente da Ghilardino, Isola di Fano, Pergola, Pian di Rose e diretti a Fossombrone è incanalato sulla stessa statale 73 bis con ingresso a Sant’Ippolito ed uscita a Fossombrone Est. La Provincia di Pesaro e Urbino ha provveduto a posizionare idonea segnaletica stradale per indicare le deviazioni in atto.

«Un intervento della massima importanza - sottolinea il vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli - che pone finalmente fine ad una situazione di forte precarietà che andava avanti da tanto tempo. Non ci resta che ringraziare il presidente della Provincia Giuseppe Paolini per l’attenzione riservata alle nostre segnalazioni. La Mondaviese è una strada molto trafficata ed era importante metterla in piena sicurezza in ogni tratto».



Le segnalazioni



Negli ultimi anni erano state tante le segnalazioni di disagio che si erano verificate. I parapetti del ponte erano ormai disfatti, in buona parte distrutti. Erano state legate delle paratie in legno per evitare conseguenze spiacevoli. A conferma delle forti preoccupazioni il limite di velocità imposto era di 30 chilometri orari lungo tutto il rettilineo che per la sua stessa conformazione invitava imnvece ad accelerare. Per non parlare poi della quasi impossibilità per i pedoni di camminare lungo gli argini della strada. Attraversare il ponte a piedi ha da sempre rappresentato un rischio di non poco conto. La notizia dell’intervento è stata salutata dagli utenti con viva soddisfazione.



Le reazioni



«Finalmente è arrivata la notizia più attesa. E per Natale ci sarà per tutti noi utenti il più bel regalo» scrivono tra l’altro quanti si scambiamo le proprie idee sui social media che si occupano della viabilità periferica non certo meno importante di quella che comunemente viene definita maggiore anche se si tratta di uno stereotipo a tutti gli effetti. La Mondaviese che parte da Fossombrone era già stata interessata recentemente dal rifacimento del manto bituminoso. Era stato quello un primo segnale beneaugurante.