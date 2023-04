FANO Dovrebbero durare un mese i lavori di riqualificazione del sottopasso di viale Anna Frank, quello che congiunge Vallato con il resto della città. Inizialmente una prima operazione di ripulitura e riordino, poi nella settimana che si sta per aprire il grosso dell’intervento (l’investimento è di 100.000 euro) che consisterà nella rimozione e sostituzione delle parti in calcestruzzo usurate e nel posizionamento di un’illuminazione a Led che andrà a sanare l’eccessiva oscurità, uno dei difetti che si trascina l’infrastruttura ideata e realizzata negli anni ’80, quando ancora era attiva la ferrovia Fano – Urbino e occorreva snellire la connessione con il quartiere.

Un mese di passione

Per due settimane il transito sarà comunque garantito, anche se solo a senso unico alternato disciplinato da un semaforo, mentre verrà completamente inibito nelle due settimane successive. A seguire l’affresco delle pareti che fiancheggiano i camminamenti laterali affidato agli studenti del liceo “Apolloni”, nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro, ora inquadrata nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), che è già stata dispiegata in passato anche con il Polo 3, producendo da ultimo il restyling di largo Seneca, dopo avere trovato declinazione nel sottopasso di viale Cairoli ma anche nella decorazione delle mini-rotatorie davanti alla stazione e in piazzale Rosselli. Cinque i bozzetti elaborati e ispirati al tema della natura, suggerito dalla presenza a brevissima distanza del nascente parco urbano dell’aeroporto e da Casa Archilei. «L’intenzione è creare un filo conduttore che possa rendere il senso di un’area di città connotata dalla qualità della vita e dal benessere» spiega l’assessora ai Lavori pubblici Brunori, che non tralascia la ragione prima del restyling. «Il sottopasso versa in cattivo stato. Lo renderemo più sicuro, a vantaggio dei tanti automobilisti e pedoni che lo utilizzano».