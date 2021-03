Dopo i cinghiali nel giardino arriva anche coppia di lupi: «Fatemi il recinto, voglio vivere in pace»

FOSSOMBRONE - Dopo l’invasione (continua) dei cinghiali hanno fatto la loro comparsa due lupi nel giardino di Fabio Londei. La sua abitazione sorge a ridosso della provinciale che porta Urbino e dalle Cesane scendono animali d’ogni genere. L’ultima storia, quella dei lupi, per quanto possa sembrare incredibile, in verità è stata documentata con un video realizzato con il telefonino. Cosicché l’altro giorno le varie televisioni si sono precipitate sul posto per documentare ciò che accade. «Chiedo agli organi preposti alla gestione della caccia di recintare la mia proprietà per vivere in pace» la richiesta di Londei.

