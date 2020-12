Ex ballerino di Amici arrestato per violenza sessuale. Deve scontare quasi 3 anni

FANO - Arrestato mercoledì pomeriggio a Fano, da agenti di polizia, un ballerino concorrente alla fase finale della trasmissione Amici 2003. Catello Miotto, trentacinquenne originario di Torre Annunziata, dovrà scontare due anni e undici mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata.

Il personale del commissariato è intervento per eseguire un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte di Appello a Roma. Una vicenda che si è conclusa a Fano, dove Miotto si è trasferito da qualche tempo insieme con un familiare, in un appartamento in centro storico. Risulta che in città abbia lavorato come postino. Il caso in questione è avvenuto a Viterbo, una decina di anni fa.

In quel momento il trentacinquenne di origini campane aveva già acquisito una certa notorietà, avendo partecipato all’edizione 2003 di Amici, la nota trasmissione televisiva di Mediaset che si propone di scoprire nuovi talenti nel mondo della musica e della danza.

Nel 2010 Miotto è però accusato di avere stuprato e malmenato una donna di qualche anno più grande di lui, ex moglie di un suo amico, dopo averla raggiunta nella sua abitazione a Bagnaia, una frazione di Viterbo nel Lazio. L’ex concorrente di Amici ha sempre affermato la propria innocenza, ma qualche giorno fa la Cassazione ha respinto il ricorso contro la sentenza d’ appello, che comunque aveva attenuato il verdetto in primo grado (5 anni e mezzo). La condanna è diventata definitiva e di conseguenza il personale del commissariato ha effettuato l’arresto, eseguendo l’ordine di carcerazione. Miotto è stato tradotto al carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA