Scontro tra due bici, una donna cade e si frattura un arto

FANO - Questo pomeriggio intorno alle 17:15 in via canale Albani all altezza della AST (palazzo di vetro), un velocipede proveniente dal cortile del palazzo di vetro nell'uscire e immettersi sulla pista ciclabile in direzione Ancona si è scontrato con un altro velocipede che percorreva la pista ciclabile da Ancona in direzione Pesaro. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia Locale. La signora che si immetteva cadeva a terra e si fratturava un arto e veniva trasportata dal 118 all'ospedale di Pesaro mentre l'altra signora rimaneva in piedi. La donna infortunata originaria dell'Albania ha 54 anni ed è residente a Fano, l'altra è invece residente a Washington in vacanza a Fano, anche lei 54 anni di origine italiana.