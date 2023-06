Furgone investe e uccide un pedone mentre fa retromarcia. Ecco dove è successa la tragedia

FANO - Incidente mortale questa mattina intorno alle 10. 45 in zona Lido. Un furgone che procedeva in retromarcia ha investito un pedone che camminava lungo via Cesare Simonetti, 2. Per l'uomo finito sotto il mezzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'autoambulanza del 118 e la polizia municipale. L'investimento è avvenuto all'altezza del ristorante Levante.

Secondo i primi elementi acquisiti la vittima ha 80 anni e sarebbe di origine straniera ma residente a Fano da molti anni. Il furgone stava effettuando una consegna al ristorante Levante

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO