FANO - Giro di vite anche a Fano contro il degrado urbano. Arresti, denunce, espulsioni e segnalazioni all’autorità al termine dei controlli interforze effettuati da carabinieri, guardia di finanza, personale del commissariato e polizia locale. Sono gli effetti degli interventi definiti ad alto impatto, previsti dalle recenti direttive nazionali del ministro Matteo Piantedosi. I controlli, spiega una nota diffusa ieri dalla Questura di Pesaro Urbino, si sono concentrati nel centro storico e in particolare lungo la zona delle mura. Aree della città che si sono segnalate in precedenza per risse, spaccio, vandalismi e fenomeni di bullismo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Colpito da malore in campagna a Torre San Tommaso, raggiunto e soccorso dai vigili del fuoco



«Sono state identificate oltre 500 persone che, a vario titolo, frequentavano le aree interessate», quantifica il bilancio finale dell’operazione. Tale tipo di verifiche ha fatto registrare un incremento degli accertamenti pari a «oltre il 70 per cento rispetto al medesimo periodo del mese precedente». Le forze di polizia impegnate nei controlli ad alto impatto hanno arrestato un 17enne per detenzione al fine di spaccio e denunciato un’altra persona per inosservanza del foglio di via. Nel secondo caso il provvedimento della Questura disponeva infatti il divieto di ritorno a Fano per due anni.



Hashish anche sul bus



Alla Prefettura sono stati invece segnalati dieci giovani, che sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. E a proposito di droga, un intervento è stato effettuato anche all’interno di un autobus di linea. Il gruppo interforze ha selezionato una corsa molto utilizzata dagli studenti e grazie al fiuto del cane antidroga è stata trovata una dose di hashish nascosta tra i sedili. Chi l’aveva con sé ha fatto giusto in tempo a disfarsene, evitando di essere identificato (o identificata). Le verifiche di carattere straordinario sono state estese anche ad alcuni edifici limitrofi al centro cittadino, individuati come luogo di rifugio notturno per le persone senza fissa dimora.

All’interno di un’abitazione in disuso in via pierpaoli sono stati rintracciati tre giovani, di quali due sono minorenni. Uno di loro è stato affidato a un parente, mentre l’altro coetaneo a una comunità per minori. Tutti e tre i ragazzi sono stati denunciati a piede libero per invasione di edificio. Una persona di origini straniere è stata sanzionata per atti osceni in luogo pubblico, mentre un immigrato irregolare di natali tunisini è stato espulso dall’Italia. Come dispongono le direttive ministeriali, infine, anche a Fano sono state ispezionate diverse attività commerciali e ricettive.