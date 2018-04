Trucco della gomma bucata per rubare dentro le auto: tre arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Colpivano nei parcheggi dei supermercati, forando un pneumatico e aspettando che l’autista scendesse per poi ripulirgli auto. Avevano colpito a più riprese anche a Fano, ma probabilmente anche in altre zone delle Marche: ora sono stati arrestati.Si tratta di tre pluripregiudicati quarantenni napoletani, individuati ed arrestati dai carabinieri di Forlì. I tre puntavano a portafogli e cellulari, dove poi cercavano riferimento ai pin della carte per fare prelievi. Sono acusati di furto aggravata e continuato per i colpi messi a segno a Fano, ma anche Roma, Prato, Forlì, Pomezia e Sesto Fiorentino.