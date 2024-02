FANO - L’assessore alla viabilità e ai lavori pubblici Barbara Brunori si è detta pienamente consapevole delle difficoltà evidenziate dai residenti del centro storico nel reperire un parcheggio vicino alle loro abitazioni; difficoltà aggravate dalla temporanea eliminazione di alcuni posti macchina dovuta a lavori in corso.

«In realtà – ha evidenziato – abbiamo cercato di eliminare il più possibile questi disagi: in piazza Andrea Costa, ad esempio, dove è in atto il rifacimento della pavimentazione, anziché chiudere tutta la piazza, si è proceduto per settori in modo da salvaguardare almeno parte dei parcheggi disponibili. Purtroppo l’obiettivo di rendere la piazza più bella ha comportato questo sacrificio; sacrificio temporaneo, preciso, perché alla fine dei lavori tutto il parcheggio verrà ripristinato, così come sarà in viale Battisti».

Lo strumento

«Nel frattempo - comunica l’assessora Brunori - stiamo portando a conclusione il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), già approvato dalla giunta e prossimo ad essere portato all’attenzione del consiglio comunale. Si tratta di uno strumento che fornisce precise indicazioni a tutta la mobilità cittadina, compresa quella del centro storico, dove è stata rilevata una eccessiva presenza di veicoli motorizzati; ciò comporterà la realizzazione di nuovi parcheggi all’esterno della cinta muraria, in modo da snellire il traffico nella parte più antica della città. Sarà necessario anche impiegare notevoli risorse del bilancio comunale, compatibili con la sua disponibilità e le priorità che verranno definite. Ovviamente se si aumenta la spesa corrente nel settore del traffico, si penalizzerà per forza di cose qualche altro capitolo. Attualmente è al lavoro un progettista che sta individuando delle aree, alcune anche all’interno del centro storico, da adibire a parcheggio. In realtà non siamo rimasti con le mani in mano, ben conoscendo i problemi di chi risiede in questa parte di città».

L’indirizzo

Una fase sperimentale sta per essere avviata sia all’interno stesso del centro storico, sia subito fuori le mura verso il litorale, comunque in un’area facilmente raggiungibile dal traffico interno. Una superficie presa in esame è quella ricavabile dall’ampliamento del parcheggio nei pressi della rocca malatestiana, dove si ritiene possibile ricavare ulteriori posti auto, agendo anche nel sottosuolo, pur con tutte le cautele relative alla consapevolezza di trovarsi in una zona molto facile a ritrovamenti archeologici. Un’altra è data dal parcheggio che si trova di fronte all’istituto delle Maestre Pie Venerini, dove si ritiene possibile aumentare il numero degli stalli, e un’altra ancora è situata appena fuori delle mura nei pressi di viale Cristoforo Colombo, dove la struttura dovrebbe essere corredata di un ascensore. Nuove aree di sosta anche nella zona degli orti e nei pressi dello Sport Park.