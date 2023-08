FANO Tragica domenica ieri nella spiaggia libera di Torrette. Nonostante gli sforzi compiuti per salvarlo, alla fine è deceduto un turista che facendo il bagno nella spiaggia libera di Torrette si è trovato in difficoltà. Si tratta di un anziano sulla settantina. La giornata era particolarmente calda, il mare tranquillo, invitante, ma anche in queste condizioni chi non è particolarmente esperto nel nuoto oppure non è in buone condizioni fisiche, non può fare a meno di adottare tutte quelle norme di carattere prudenziale che possono evitare delle disgrazie.



Che si trovasse in difficoltà l’anziano in questione lo avevano notato alcuni bagnanti che si trovano in mare non lontano da lui e il bagnino che presta servizio nella spiaggia libera secondo un incarico ricevuto dal Comune di Fano che ha posto questo servizio anche nelle spiagge libere più frequentate del litorale fanese. Subito i soccorritori hanno raggiunto la persona che rischiava di annegare, l’hanno soccorsa e l’hanno trasportata a riva. Nel frattempo è stata avvisata la Capitaneria di Porto che è intervenuta con una pattuglia, al fine di offrire tutto il supporto possibile. E’ stata chiamata anche un’autoambulanza del 118 i cui operatori hanno prestato le prime cure all’infortunato che al momento respirava ancora; tuttavia le sue condizioni si sono aggravate, sembra perché sia intervenuto un successivo malore. E’ stato subito portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Fano, ma una volta giunto nel nosocomio, nonostante che i sanitari abbiano fatto il possibile per rianimarlo, è deceduto. Giungono ancora opportune le raccomandazione della comandante del Porto di Fano, il tenente di vascello Stefania Battista, ribadite proprio in occasione del Ferragosto, di osservare la massima prudenza e attenersi a tutte le prescrizioni della operazione Mare Sicuro per evitare il ripetersi di simili tragedie.

Il soccorso a Pesaro



Solo il giorno prima a Pesaro c’era stato un forte allarme per due distinti soccorsi avvenuti praticamente quasi in contemporanea sulla spiaggia di Levante e a Sottomonte dove si sono sentiti male una donna e un giovane. Quest’ultimo, soccorso a pelo d’acqua, se l’è vista brutta a ha rischiato di annegare sotto gli occhi dei tanti che affollavano l’arenile. Determinante è stata la prontezza dei ragazzi del salvataggio di Bagni Bibi