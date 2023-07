FANO - Ormai una litania le segnalazioni via social di furti di biciclette. Quella che rappresenta una triste costante sembra infatti mostrare in questi ultimi giorni una preoccupante recrudescenza, anche se poi si tratterebbe di capire bene se il moltiplicarsi delle denunce pubbliche fotografi davvero un’estensione del fenomeno o semplicemente ci si affida sempre più frequentemente al web nella speranza di recuperare il proprio mezzo, quando poi in sostanza di due ruote ne continuano a sparire come sempre e comunque tante.

APPROFONDIMENTI LA PROGRAMMAZIONE Rifiuti, rivisto il piano d'ambito ma non si allunga la vita delle discariche: si profila un'emergenza per la provincia pesarese

Benini tra le vittime



Non c’è luogo i Fano che si salvi, nemmeno i più frequentati come il centro o la zona mare, e non sembra esserci strategia che garantisca protezione assoluta. Una delle vittime recenti è Luciano Benini, ex dirigente Arpam ed esponente di Bene Comune e del mondo del volontariato. Qualche giorno fa aveva parcheggiato la sua e-bike lungo il camminamento alle spalle della spiaggia dei Talenti all’Arzilla. A cavallo dell’ora di pranzo e dunque quando solitamente di gente ne passa. Tempo qualche ora e del mezzo nessuna traccia, nonostante fosse regolarmente chiuso, segno che ai soliti ignoti non fa difetto la sfrontatezza e nemmeno attrezzatura e rapidità d’azione. La preferenza dei ladri va ai modelli più costosi ma gli schizzinosi non appartengono alla categoria, perché anche bici più economiche o malridotte finiscono nel mirino.

Gps e antifurto

Spesso ci si avventura anche negli spazi esterni delle abitazioni e i comuni dispositivi di chiusura, come anche l’avvertenza di assicurare il mezzo ad un palo o ad altra bicicletta, non schermano dal rischio, visto che anche di recente è ad esempio capitato si siano portate vie entrambe. Per cautelarsi al meglio occorre in realtà mettere assieme una serie di accorgimenti e anche dotarsi di moderni dispositivi, come localizzatore Gps o antifurto, armandosi poi di catene e lucchetti che possano offrire la massima resistenza alla tronchesi e comunque fissare il mezzo a pali o simili, badando però in partenza a fotografarlo e anche a prendere nota del numero di telaio, così da poterne rientrare in possesso senza particolari complicazioni nell’auspicabile caso venisse recuperato e fermo restando che il furto va denunciato formalmente.

Il rovescio delle medaglia è infatti costituito dalla presenza in angoli sparsi della città di bicilette abbandonate. Anche su questo fronte sempre più ricorrenti le segnalazioni sul web.