FANO - È la quinta volta, da quando fu inserita per la prima volta nel consiglio comunale del 22 dicembre scorso, che la variante di Centinarola viene rinviata; la sesta se si tiene conto di una seduta che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale; ma questa volta c’è una ragione ben precisa.

Il rinvio è stato chiesto l’altra sera durante lo svolgimento della pubblica assise dall’assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi, il quale approfittando della prima illustrazione del nuovo Prg nei quartieri che avviene proprio oggi a Centinarola, coinvolgendo anche gli abitanti di Rosciano, ha inteso mettere in atto un ultimo confronto sulla variante con i residenti.



La passeggiata



L’iniziativa prevede una passeggiata urbana, a partire dalle 9.30 con partenza dalla scuola, nell’ambito della quale i tecnici e gli amministratori illustreranno le previsioni del nuovo Prg, soffermandosi sulle trasformazioni che interesseranno i due quartieri a cui l’incontro è rivolto: Alle 11 nella sala parrocchiale della chiesa Sacro Cuore di Gesù, in via Monfalcone, 28 verranno illustrati gli elaborati per poi avviare un momento di confronto costruttivo mediante focus group tra cittadini e tecnici.



In merito alla prima illustrazione del nuovo strumento urbanistico alla cittadinanza avvenuta nella sala riunioni del Marine Center sono seguiti diversi commenti che hanno evidenziato luci e ombre. Secondo il consigliere comunale di maggioranza Stefano Marchegiani di Azione, che aderisce al gruppo misto, rispetto al Prg vigente approvato dalla giunta Aguzzi, è quanto mai opportuna la verifica di fattibilità delle lottizzazioni ancora oggi inattuate, così come la valutazione costi ricavi che mette nelle condizioni gli imprenditori di ponderare bene i loro acquisti in modo che non si avventurino in speculazioni sbagliate.

«E’ un Prg che elimina molte previsioni esistenti, perché i tempi sono cambiati, quindi si è notato lo sforzo di riequilibrare lo sviluppo della città secondo le esigenze più attuali. Ciò nonostante – aggiunge Marchegiani – non mi sembra che si siano fatte molte scommesse su settori trainanti come il turismo, oppure elaborate grandi prefigurazioni di operazioni che potrebbero dare una svolta alla città, tenendo conto che l’arco temporale su cui si distende il Prg abbraccia un periodo minimo di 10 anni».



«Gestazione troppo lunga»



«Mi auguro - continua Marchegiani - che ci siano i tempi giusti per giungere alla sua approvazione, dato che da troppo tempo è stato in corso di elaborazione. E’ stata una gestazione lunga, troppo lunga, tenendo conto sul rinnovo del Prg aveva iniziato a lavorarci anche l’assessore Marco Paolini che ha gestito l’assessorato all’Urbanistica prima della giunta Seri. Mi augurio anche che la prossima conferenza di servizi non richieda troppe integrazioni, la cui definizione richiederebbe non pochi mesi. In definitiva, da quanto emerso da questa prima bozza, ritengo che quest si sia redatto un Prg più improntato alle esigenze attuali che proiettato verso il futuro».