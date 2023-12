FANO - Era già stato condannato, nel processo di primo grado, per maltrattamenti in famiglia. Vittima per eccellenza la moglie ma incubo anche per i suoi figli. Prima che il giudice pronunciasse la sentenza un italiano di 49 anni, residente a Pesaro, era già stato raggiunto da una ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie ai suoceri, anche loro bersaglio di minacce rivolte alla figlia.

APPROFONDIMENTI IL DASPO Ancona, paura in un bar di piazza Cavour: ubriaco frantuma il bancone di vetro e con una bottiglia rotta fugge senza pagare minacciando il titolare. Arrestato e daspato

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Pesaro, a seguito di attività investi faceva seguito alle indagine effettuate dalla polizia che aveva verificato la gravità dei comportamenti dell’uomo. Effettuato il processo e stabilita la condanna le misure restrittive a carico del marito violento erano state semplicemente confermate dal tribunale di Pesaro. Però a fine novembre per il reiterarsi di comportamenti vessatori nei confronti della donna e dei suoi figli che risiedono a Fano ha convinto il gup dello stesso tribunale ad aggravare la misura restrittiva. Così gli agenti del Commissariato di Fano hanno recapitato al 49enne l’ordinanza emessa dal tribunale di Pesaro che gli impone gli arresti domiciliari.

L’aggravamento della sanzione si è stato ritenuto necessario a seguito di recenti condotte da parte deall’imputato. Scegliendo come bersaglio i genitori della moglie aveva preso ad inviare messaggi telefonici utilizzati per trasmettere offese e minacce chiaramente dirette alla loro figlia. Un’escalation di minacce e insulti che ha convinto l’autorità giudiziaria ad aggravare la misura restrittiva a carico del pesarese. Tra i timori anche quello che possa reiterare i reati per i quali ha già incassato la condanna in primo grado.