«Paga o pubblico le tue foto hot»: attacco hacker ai clienti dell'avvocato

FANO - Singolare la coincidenza del tentativo di hackeraggio compiuto ai danni dell’avvocato Donatella Catenacci, subito stoppato ma per la quale tuttavia la seccatura non è stata di poco conto. Proprio nel giorno in cui la Camera ha approvato la legge che definisce il reato di revenge porn (minaccia per vendetta e ricatto sessuale) relativo alla diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso della persona interessata, un hacker si è introdotto nel sito dell’avvocato appropriandosi delle sue liste: sicuramente dell’indirizzo di un suo cliente.L’hacker ha contattato l’ignaro cliente e gli ha intimato di spedirgli dei soldi, altrimenti avrebbe pubblicato su web e piattaforme social delle foto intime; il tutto ovviamente all’insaputa della stessa Catenacci che, appena appreso del tentativo di furto della sua password, ha subito presentato denuncia alla polizia postale.