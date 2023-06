Fano e Marotta, la Guardia medica turistica sarà in funzione per tutto luglio: ecco dove e in che giorni

FANO - Dal primo luglio e fino alla fine del mese sarà attivo il servizio di guardia medica turistica del distretto di Fano. Gli ambulatori saranno disponibili il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 15.30, nella sede della Continuità assistenziale (ex guardia medica) di Fano, in via Pizzagalli.

Marotta

L’Ast di Pesaro Urbino ha annunciato, inoltre, che il martedì e giovedì il servizio sarà attivo a Marotta, sempre dalle 12.30 alla 15.30, nella sede della Croce Rossa Italiana. I turisti potranno contattare telefonicamente la guardia medica turistica, a Fano, al numero 0721.1932261, a Marotta al numero 0721.1932432.