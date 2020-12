Lotta alla prostituzione: scoperte quattro case di appuntamenti. Identificati anche alcuni clienti

FANO - Operazione anti prostituzione della polizia di Stato a Fano: gli agenti del Commissariato, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno individuato quattro appartamenti in zona Sassonia, adibiti a luoghi privati di incontri, autonomamente e singolarmente gestiti dalle occupanti. All'interno delle abitazioni (tre nella zona sud e

una in zona porto), i poliziotti hanno identificato 4 donne, tutte straniere, tra cui 2 di nazionalità cinese e le altre di

origine sudamericana, constatando la presenza di stanze riservate, adibite a luoghi per l'esercizio del meretricio e

offerta di prestazioni sessuali. Una cinese, sprovvista di titolo di soggiorno, è stata sottoposta alla procedura di

espulsione dal territorio nazionale, per le altre tre, risultate in possesso di permesso di soggiorno, sono stati avviati gli

approfondimenti del caso. Nel corso dei controlli gli agenti hanno anche identificato diversi clienti. Di questi ultimi

quattro sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-covid attualmente in vigore.

