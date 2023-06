FANO Sarà perché siamo in campagna elettorale, ma sarà anche perché le fasi esecutive delle opere richiedono lunghi iter burocratici preparatori, non sono pochi i cantieri in atto nella città, mentre ormai mancano solo pochi mesi alla fine della tornata amministrativa.



Il quadro

Proseguono i lavori nel parco dell’aeroporto dove si sta realizzando sia la pista ciclabile che la pista di pump track, sono in atto quelli che rifanno la pavimentazione sotto il bastione Sangallo nei pressi della stazione ferroviaria, è iniziato l’intervento di riqualificazione di piazza Marcolini, procedono le asfaltature in varie parti della città e ha preso il via la sistemazione di largo Fratelli Rosselli, un intervento che fa da raccordo tra quanto è stato realizzato in via Garibaldi e quanto si prevede di realizzare su viale Battisti. Lunedì scorso l’assessore ai Lavori Pubblico Barbara Brunori ha firmato il contratto con la ditta appaltatrice e i lavori sono subito iniziati.

Questi ultimi consistono nella riqualificazione di tutto lo spazio antistante la Bella Napoli, dove verrà rifatta la stessa pavimentazione usata per via Garibaldi; particolare attenzione verrà rivolta al verde pubblico con la valorizzazione della aiuola esistente che sarà dotata di nuovi cordoli e arredi interni. Il progetto è stato condiviso con gli esercenti, i quali si sono sobbarcati i disagi provocati dal cantiere in attività, contando però sul miglioramento che verrà attribuito a tutta la piazza sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale, a fine lavori. Il largo Fratelli Rosselli è il luogo dove anticamente sorgeva Porta Marina, forse l’unica porta aperta nelle mura malatestiane dal lato mare; nei pressi c’è anche l’avanzo di un torrione romano che rimane seminascosto all’angolo tra via Garibaldi e via Nolfi da una edicola. Comunque i lavori verranno sospesi a fine luglio per poi essere ripresi all’inizio del mese di settembre. Al termine dell’intervento si proseguir nei controviali di viale Cesare Battisti. In effetti sono questi ultimi che hanno più bisogno di cura e manutenzione. L’aspetto degli stessi è degradato, la pavimentazione sconnessa, il parcheggio caotico. Qui il progetto prevede l’esecuzione di una nuova pavimentazione. La collocazione di una nuova illuminazione e nuovi arredi. Verrà attuata anche la rimodulazione dei parcheggi che verranno regolati tutti a spina di pesce, per un investimento totale di 1.050.000 euro. Importante è la suddivisione degli spazi sul fronte della viabilità: al momento i ciclisti per evitare le buche che costellano la pista ciclabile preferiscono transitare sulla carreggiata principale, facendo lo slalom tra auto e motociclette, non senza incorrere nei pericoli favoriti anche dalla pendenza della strada verso il lungomare che incentiva la velocità.

Il risultato

Al termine dei lavori ciascuno avrà la sua corsia e tutti potranno transitare in sicurezza. Tra l’altro i lavori di riqualificazione di viale Battisti confluiranno sul waterfront che contempla la ristrutturazione di tutta l’area ora occupata dall’anfiteatro Rastatt che chiude la prospettiva che si ammira dall’alto della cinta malatestiana.