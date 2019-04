Ladri nella notte all'assalto dell'armadio blindato della Confagricoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Lunedì mattina, un traumatico ritorno al lavoro nella sede fanese di Confagricoltura in strada nazionale Flaminia. Quando l’impiegata ha aperto il portone, intorno alle 8, per lei è stato come fare un tuffo nel caos. Se lo sono lasciato alle spalle i ladri, di sicuro due o tre, che in una notte dello scorso fine settimana hanno rovistato in ogni angolo e in ogni cassetto, buttando all’aria fascicoli e documenti vari nella sistematica ricerca di denaro contante. Alla fine lo hanno trovato, diverse migliaia di euro secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia. Brutto colpo per le casse di un’associazione di categoria. «L’armadio blindato non c’è più, mi ha detto l’impiegata al telefono, subito dopo essere entrata nel mio ufficio», raccontava ieri Denis Bernabucci, il direttore di Confagricoltura. La ricerca è durata poco: i malviventi avevano trascinato il mobile rinforzato fino a un bagnetto cieco, senza le finestre, e lì dentro lo avevano aperto in tutta calma, con ogni probabilità utilizzando una mola da taglio.